Venezia, Jajalo si è operato: intervento di ricostruzione del crociato riuscito

Mato Jajalo si è operato per la ricostruzione del crociato

Intervento perfettamente riuscito per Mato Jajalo , centrocampista del Venezia . L'ex Palermo , nella scorsa gara dei lagunari contro il Cagliari , ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, la seconda in carriera dopo l'episodio simile ai tempi dell'Udinese.

Nella giornata di oggi, il calciatore bosniaco si è operato a Villa Stuart. L'intervento è andato per il meglio, adesso potrà iniziare il percorso di riabilitazione. Di seguito il comunicato del Venezia FC :

"Il Venezia FC comunica che, in data odierna, il centrocampista Mato Jajalo si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, a seguito dell’infortunio riportato in occasione della partita contro il Cagliari nella Giornata 26 del campionato di Serie B 2022/2023.