Venezia, Jajalo sfida la Cremonese: “Avversario forte, ce la giocheremo al massimo”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista ex Palermo: "Finalmente sono rientrato in campo e sono felice".

"Sapevo che la strada era lunga, è servita pazienza, ma finalmente sono rientrato in campo e sono felice". Così Mato Jajalo , intervenuto al Club Alta Marea per gli auguri natalizi. "Gli incontri con i tifosi sono sempre speciali perchè il calcio si gioca per i tifosi e per riempire gli stadi, mi fa molto piacere conoscere la gente, sentire le loro esperienze ed opinioni", ha proseguito il centrocampista del Venezia , tornato a disposizione di Paolo Vanoli nove mesi dopo l'ennesimo grave infortunio al ginocchio rimediato lo scorso febbraio.

Fra i temi trattati dall'ex Palermo anche la sfida contro la Cremonese, in programma sabato 9 dicembre alle ore 14:00 allo Stadio "Giovanni Zini". "Cremonese? Per noi non cambierà niente, dovremo prepararci al massimo come sempre sapendo che l’avversario è forte. Loro magari ci hanno messo un po’, ma ora hanno ingranato, penso che alla lunga arriveranno lontano. Noi andremo là per giocarcela al massimo dell’attenzione", ha concluso Jajalo.