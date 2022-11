Venezia, fissata amichevole di lusso contro il Bayer Leverkusen in Germania

In programma un test dall'elevato coefficiente di difficoltà per il Venezia

Dopo la vittoria in casa del Palermo, il Venezia di Vanoli è al lavoro per preparare l'ostica sfida di campionato contro la Ternana. Nel frattempo, il club bianconero ha fissato un'amichevole di lusso contro il Bayer Leverkusen, squadra militante nel massimo campionato tedesco. Il match è in programma per sabato 7 gennaio alle ore 15.00. Di seguito, il comunicato del Venezia Calcio.