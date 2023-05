Venezia, Ceppitelli: “A Parma per vincere. Obiettivo playoff, saranno una lotteria”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Venezia in vista della sfida contro il Parma, in programma venerdì sera al "Tardini".

Mediagol ⚽️

"Stiamo preparando questa partita con l’entusiasmo e la determinazione necessarie in queste situazioni, che ci hanno portato a questo risultato. Abbiamo creato una bella atmosfera con lo staff, la società e i tifosi, e giocheremo per vincere. Un pareggio potrebbe non bastare". Lo ha detto Luca Ceppitelli, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma, in programma venerdì sera allo Stadio "Ennio Tardini". Il difensore del Venezia, che occupa attualmente il settimo posto della classifica di Serie B a +1 dal Palermo, ha parlato della possibilità di accedere agli spareggi promozione.

IL MATCH - "Sarà una partita difficilissima, il Parma è una delle squadre più attrezzate e preparate del campionato. Ma noi vogliamo raggiungere il nostro traguardo. Venerdì sarà sicuramente una piccola finale fondamentale, ma abbiamo affrontato tantissimi scontri diretti nella strada per la salvezza, dunque siamo pronti mentalmente a questo tipo di pressione. Abbiamo raggiunto questa salvezza con una grande unione d’intenti, che applicheremo anche in questo ultimo appuntamento. Abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo, credo che i nostri risultati siano prova della nostra ambizione", le sue parole.

TIFOSI E DIFESA - "Anche nei periodi più difficili, i tifosi sono sempre stati dalla nostra da parte, esprimendo il loro supporto in maniera sana. Le qualità di questo gruppo ci sono sempre state, avevano solo bisogno di emergere a livello tattico. E quando ciò è successo tutti i nostri tifosi lo hanno riconosciuto. A gennaio la difesa ha subito una rivoluzione, sono subentrati elementi di grande qualità a fronte di uscite altrettanto importanti. Ma stiamo dimostrando la bontà delle nostre scelte. La difesa sta andando spesso in rete grazie a Carboni e queste prestazioni impreziosiscono tutto il reparto. Ci manca uno step importante, quello della gestione del vantaggio".

BILANCIO - "Siamo una squadra forte, che pecca un po’ di inesperienza. E faremo il salto di qualità quando impareremo ad abbassare il baricentro della squadra, senza subire e concedere. Ogni stagione ti insegna qualcosa come giocatore, anche dopo tanti anni: quest’anno la cura del dettaglio è stata la lezione più importante, per me e per tutta la squadra, in un campionato insidioso come la Serie B. Nella mia carriera ho già disputato i playoff, e so quanto possano essere una ‘lotteria’: serve arrivarci con entusiasmo e in un ottimo momento di forma, caratteristiche che vedo in questa squadra, la speranza è quella di poterlo effettivamente dimostrare", ha concluso Ceppitelli.