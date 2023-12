Venezia, Busio: “Vogliamo vincerle tutte. Ecco la squadra che mi ha impressionato”

Le parole del centrocampista del Venezia: "Dobbiamo migliorare nel gestire la superiorità numerica e non perdere la concentrazione".

"L’aspetto in cui sono migliorato di più è l’aggressività, voglio fare gol, assist, ma difensivamente sono più aggressivo, nel recupero del pallone, per creare poi quasi un effetto sorpresa quando mi lancio in attacco. Mi sento bene, voglio continuare così aiutando la squadra aumentando il livello delle prestazioni". Lo ha detto Gianluca Busio, intervenuto in conferenza stampa, come riportato da "TuttoVeneziaSport". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Venezia, reduce dalla sconfitta rimediata lo scorso weekend contro la Cremonese. Di seguito, le sue dichiarazioni.

CREMONESE - "Sicuramente dobbiamo migliorare nel gestire la superiorità numerica e non perdere la concentrazione, di solito una squadra quando prende un cartellino rosso sta più attenta, mentre dall’altra parte bisogna stare più attenti ai contropiedi e ci può essere una perdita di concentrazione. Noi dobbiamo riuscire a migliorare l’attenzione in queste situazioni di gioco. Non è stato facile accettare il risultato, vogliamo sempre vincere e fare la prestazione. Un risultato negativo non è peggio di una prestazione negativa, finchè la prestazione c'è, c'è anche la fiducia. Fino ad ora in campionato siamo stati bravi, dobbiamo pensare a rialzarci ed a vincere con il Sudtirol. Abbiamo imparato dalla partita scorsa, non siamo ancora perfetti. Possiamo migliorare e dobbiamo iniziare a farlo già dalla gara con il Sudtirol".

SU JAJALO -"Jajalo è un grande giocatore, ha tantissima esperienza, ha giocato ad alti livelli per tanto tempo, può aiutare ragazzi come me, Tessmann o Ellertsson. Ci dà una mano, ci insegna molte cose e ci rende migliori in campo. Ho una posizione simile a quella di Mato in campo, è un giocatore con tanta qualità e intelligenza tattica, può solo che aiutarci. L’anno scorso per me non è stato un anno bellissimo, Vanoli però anche quando non giocavo mi mostrava fiducia, ho avuto fin da subito la sensazione di avere davanti a me un allenatore forte, forse il migliore che ho avuto in carriera. In campo voglio fare il massimo".

OBIETTIVI -"Sicuramente ora siamo in una buona posizione e l’obiettivo è restare lì. Vogliamo vincere tutte le gare, in particolare le tre prima della sosta, poi riposeremo un po’. Vogliamo mantenere alto il livello delle performance. È ancora presto per obiettivi a lungo termine, ora dobbiamo solo pensare a vincere gara per gara. La squadra che più mi ha impressionato? Il Parma è molto talentuoso, forse è anche facile dire loro perché sono primi in classifica. In Serie B tutte le squadre sono pericolose, non dobbiamo pensare troppo agli altri, ma come a migliorare le nostre prestazioni. Il Parma in campo è quella che però mi ha impressionato di più, contro di loro ho fatto anche una delle mie partite migliori".

