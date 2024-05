Venezia, Antonelli: “Testa alla semifinale, vogliamo regalare un sogno ai tifosi”

Le parole del direttore sportivo del Venezia: "Stiamo costruendo un futuro sostenibile, sia in caso di A, sia in caso di Serie B".

Mediagol ⚽️ 16 maggio 2024 (modifica il 16 maggio 2024 | 14:58)

"Le voci di mercato sono tipiche di questo periodo, quando alcune squadre non hanno più obiettivi di mercato. Sono indicative di quanto bene ha fatto l'allenatore e quanto bene hanno fatto i giocatori. Vanoli è concentrato sul Venezia". Lo ha detto Filippo Antonelli, intervenuto nella giornata di oggi in sede di conferenza stampa. "Vanoli ha un contratto con noi. Le voci sul Torino le abbiamo lette e sentite, ma nessuno ci ha chiamato. Vediamo il nostro allenatore molto focalizzato sull’obiettivo playoff", ha proseguito il direttore sportivo del Venezia, che in semifinale affronterà una tra Palermo e Sampdoria.

SOSTENIBILITA' -"La società ha sempre onorato tutte le scadenze e ha sempre pagato gli stipendi. Stiamo costruendo un futuro sostenibile, sia in caso di Serie A, sia in caso di Serie B. Un’altra buona notizia che vorrei dare è che il ban su Henry è stato risolto e che quello per Cuisance è in via di risoluzione. Vogliamo un Venezia sostenibile e competitivo. Sistemare in anticipo il ban è qualcosa che anche il presidente aveva detto che avrebbe fatto. E siamo di parola".

BILANCIO -"Abbiamo fatto 70 punti e tante volte con questo punteggio si sono vinti campionati. Il Como ha fatto qualcosa più di noi, c’è rabbia perché la Serie A diretta era alla nostra portata. Se avessimo vinto al Picco saremmo andati in Serie A, la rabbia c’è perché potevamo arrivare alla promozione diretta. È mancato realizzare che alla fine del primo tempo a La Spezia si poteva anche subire ma poi ribaltarla come già accaduto in altre occasioni. Focalizziamoci adesso sul futuro e su cosa dovremo fare in semifinale. I ragazzi si sta allenando con energia e stanno metabolizzando questa rabbia, per trasformarla sul campo. Vogliamo regalare un sogno a questa piazza e ai nostri tifosi", ha concluso Antonelli.

