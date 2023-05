Venezia, Antonelli suona la carica: “Non ci siamo mai arresi, vogliamo i playoff”

“Abbiamo avuto una crescita di squadra molto importante: ci sono stati segnali positivi da tutto il gruppo, che ha fatto passi da gigante e ha capito quello che serviva per tirarci fuori da questa situazione. I risultati sono la conferma che abbiamo imboccato la strada giusta. Non è facile stare per tutto l’anno con l’acqua alla gola: quando sei sempre fra le ultime quattro sai che puoi sbagliare pochissimo, passano le settimane e il tempo per recuperare è sempre meno. Ma non ci siamo mai arresi e, da quando siamo arrivati, abbiamo lavorato tutti collegialmente per lasciare la zona retrocessione. Ce l’abbiamo fatta con due giornate di anticipo, grazie a una condivisione a tutti i livelli con la società. Quando si rema tutti nella stessa direzione, si vede. Siamo riusciti ad arrivare a questo punto per un motivo preciso: abbiamo sempre ragionato partita dopo partita, senza guardare troppo in là. Dobbiamo continuare a ragionare in questo modo. La prossima sfida? Vogliamo vincere e andremo a Parma per provarci”, ha concluso Antonelli.