Pordenone-Venezia, il club veneto parte per Trieste ma la gara è a rischio: situazione e dettagli

Pordenone-Venezia tra dubbi e incertezze e colpi di scena.

Prima la rinuncia all’incontro valido per la 29esima giornata, poi, in mattinata, la partenza verso Trieste e un nuovo ciclo collettivo di tamponi. E’ successo tutto in poche ore, quando lo scorso 20 giugno lo staff medico del club arancioneroverde ha riscontrato tra i propri calciatori un positivo al Covid-19. Nella serata di ieri l’annuncio del forfait da parte del Venezia a poche ora dalla sfida in programma alle ore 20:30 allo stadio ‘Nereo Rocco’.

“Venezia FC comunica che, data la situazione attuale, non sussistono le condizioni minime per poter disputare la partita in programma domani sera alle 20,30 a Trieste contro il Pordenone. La comunicazione della Lega B relativa al protocollo “soft” è pervenuta solamente nella tarda mattinata di oggi. Così come previsto dalla nuova circolare del Ministero della Salute, il club si è messo tempestivamente in contatto con l’ASL al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie a disputare la partita di domani. La stessa comunicava alla società la necessità di sottoporre nel giorno gara il gruppo squadra ai tamponi previsti dal nuovo protocollo consentendo al gruppo squadra di trasferirsi a Trieste solamente nella giornata di domani successivamente all’effettuazione dei tamponi”.

Rinuncia ritirata questa mattina, tenendo conto della comunicazione della Lega B e della Federcalcio relativa al protocollo soft. La squadra di Alessio Dionisi ha infatti intrapreso il viaggio per Trieste attraverso due pullman, necessari per mantenere il distanziamento sociale tra giocatori e staff. La partenza e il cambiamento di rotta è stato annunciato dallo stesso Venezia con un nuovo comunicato, ciò nonostante la partita resta ancora a rischio.

Di seguito, il comunicato in questione.

“Venezia FC comunica che la squadra ha da poco lasciato Mestre in direzione Trieste.

La partenza è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Asl che questa mattina all’alba ha effettuato i tamponi presso l’hotel dove il gruppo squadra si trovava in isolamento fiduciario. Tuttavia al momento sussistono ancora oggettive criticità da risolvere per permettere l’effettivo svolgimento della partita in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste”, si legge.