Palermo-Venezia, Vanoli senza Haps: i convocati lagunari, c’è l’ex Fiordilino

I convocati di Paolo Vanoli per la gara Palermo-Venezia, in programma al "Barbera"

Sono ventitré i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la sfida tra Palermo e Venezia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" e valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Di seguito, l'elenco completo: