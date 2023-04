Palermo, bivio playoff a Venezia: modulo e interpreti della squadra di Vanoli

Tra i dettami del tecnico di origine varesotte c'è il 3-5-2, modulo che Paolo Vanoli ha adottato fin da subito al suo arrivo in Laguna. Nell'undici titolare trovano posto diversi calciatori che erano già presenti in rosa nell'anno della retrocessione dalla A alla B, dopo una stagione sfortunata con Paolo Zanetti in panchina. In primis il centrocampista Tanner Tessmann, metronomo della zona nevralgica del Venezia, approdato in arancioneroverde a luglio 2021 dagli americani del Dallas. Ventisei presenze e due gol per il calciatore nativo degli USA, tra i più presenti quest'anno. In attacco, a far coppia con il capocanniere di squadra Joel Pohjanpalo - undici reti finora -, c'è il gigante norvegese Dennis Johnsen, venticinque anni. Solamente due reti e quattro assist nelle ventotto presenze collezionate, ma tanto lavoro sporco a fianco del vero bomber del Venenzia, il sopracitato Pohajnpalo. Tra i difensori invece l'esperto Francesco Zampano, laterale alternativamente destro o sinistro, ideale per il centrocampo a cinque di Vanoli. Per l'ex Frosinone ben 225 apparizioni in Serie B e 68 in Serie A, esperienza e corsa che sulla fascia può impensierire e non poco la difesa rosanero.