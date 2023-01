Calciomercato Venezia, ufficiale Jajalo: l’ex Palermo arriva dall’Udinese

La conferma era arrivata pochi giorni fa, adesso è ufficiale. Mato Jajalo è un nuovo calciatore del Venezia , il centrocampista ex Palermo arriva dall' Udinese a titolo definitivo in laguna.

Tre stagioni e mezzo per il bosniaco in bianconero, dall'estate 2019 quando i friulani raggiunsero l'accordo con il calciatore dopo il fallimento del Palermo e l'esclusione dalla Serie B dei rosanero. 58 presenze in totale con la maglia dell'Udinese. Solo tre le apparizioni però in questa prima parte di campionato, in cui Jajalo è stato più volte tormentato dagli infortuni.