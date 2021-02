Calciomercato Venezia, Poggi: “Per Dezi è quasi fatta, Forte incedibile. Esposito ha tutto per tornare all’Inter”

A poche ore della conclusione di questa finestra invernale di mercato, il responsabile dell’area tecnica del Venezia, Paolo Poggi, è stato intervistato ai microfoni di “Sport Italia”, nel corso del format di approfondimento sul calciomercato. Queste le parole sulle ultime mosse del club lagunare.

“Dezi può arrivare, siamo ai dettagli. Manca qualcosa ma speriamo di chiudere presto. Con lui si chiuderebbe il nostro mercato, la rosa è completa, soprattutto a centrocampo dove abbiamo avuto bisogno di aggiungere un calciatore. Le offerte per Forte? Per noi è sempre stato incedibile in questa sessione di mercato, è fondamentale per noi, umile e con un grande atteggiamento. Le qualità di Esposito? È un giocatore che ha grandi qualità e quando si trovano calciatori come lui bisogna prenderli. Ancora non si è espresso al top, ha avuto esperienze importanti, anche internazionali, e se resterà umile potrà tornare all’Inter“.