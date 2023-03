Bari-Venezia, Ceppitelli: “Sconfitta amara, dovevamo fare di più. Goal annullato…”

"La sconfitta è davvero amara, avremmo meritato qualcosa di più, anche guardando gli episodi meritavamo per lo meno il pari. Il goal annullato sinceramente ci va giù un pochino storto, non so se dovesse essere annullato sono sincero, ma dobbiamo fare qualcosa in più. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi perché bisogna fare qualcosa in più, ma la squadra c’è, lo abbiamo dimostrato in queste ultime partite, l'atteggiamento è sempre quello giusto. Ora è il momento di portare a casa qualcosina in più. Sul gol di Bellomo va detto che è stata messa una gran palla, certo i dettagli fanno la differenza e oggi l’episodio è andato dalla parte del Bari"