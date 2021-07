Udinese, Marino: “Stryger Larsen ha mercato. Arnautovic? Stiamo valutando”

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, parla degli obiettivi di mercato della società friulana, facendo il punto su acquisti e cessioni in vista del prossimo campionato di Serie A

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a proposito delle trattive di mercato della società bianconera. Il noto dirigente campano si è soffermato in particolare sull'ipotetica cessione del danese Jens Stryger Larsen e sul possibile approdo al Bologna di Marko Arnautovic.

"Stryger Larsen ha molto mercato, il Galatasaray ha fatto una buona offerta e il giocatore sta facendo una pausa di riflessione. Ha un anno di contratto e non abbiamo rinnovato, probabilmente partirà ma non è detto. Arnautovic? L'abbiamo trattato con il Napoli quando andò all'Inter, giocatore che fa parte di un ventaglio di nome a cui stiamo lavorando, non è un obiettivo primario".

Stryger Larsen è all'Udinese dal 2017. quando fu acquistato dall'Austria Vienna. Con la maglia dei friulani ha collezionato 132 presenze e 5 gol. Arnautovic invece è attualmente in forza ai cinesi dello Shangai SIPG, ma nell'ultimo periodo è in trattativa con il Bologna.

Chiosa finale su Gianluca Lapadula, su cui Marino resta vago: "Lapadula? Non possiamo parlare di tutti i giocatori, non andrei in particolari sui nomi".

Rimasto orfano di Rodrigo De Paul e Juan Musso, rispettivamente passati all'Atletico Madrid e all'Atalanta, l'Udinese cerca nuovi nomi per il prossimo campionato di Serie A. Il direttore tecnico è al lavoro per consegnare a mister Luca Gotti un nuovo centravanti, fra i nomi proposti vi è appunto l'attaccante italo-peruviano. Nell'ultima stagione tra le fila del Benevento ha totalizzato 37 presenzee siglato 8 gol, non riuscendo comunque ad evitare la retrocessione dei sanniti in Serie B.