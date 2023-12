Udinese, Lucca: “Europei? La Nazionale è il mio sogno. Spalletti mi osserva…”

"Il 17 è il mio numero preferito, tutti dicono porti male ma quando sono arrivato qua il 9 lo aveva Beto e io ho scelto questo". Lo ha spiegato Lorenzo Lucca , intervistato ai microfoni di "Sportmediaset". Diversi i temi trattati dall'attaccante dell' Udinese , approdato nel corso della sessione estiva di calciomercato in bianconero dal Pisa , con la formula del prestito con diritto di riscatto: dalla possibile chiamata del commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni ufficiali, ai suoi trascorsi in quel di Palermo e Pisa , prima di approdare all' Ajax .

"Gli Europei? Devo pensare prima a fare gol con l'Udinese, per aiutare a vincere le partite, poi gli Europei saranno una conseguenza. Il mio sogno è giocare per la Nazionale, non l'ho mai nascosto. Ho sentito che Spalletti mi sta osservando da vicino e sono contento, non può che gratificarmi. È il mio sogno essere convocato in Nazionale, giocare gli Europei e i Mondiali. Da Palermo e Pisa all'Ajax? Ho avuto un percorso un po' più lungo rispetto ad altri, ma sono contento di essere qui perché l'Udinese mi ha dato subito l'opportunità di debuttare in Serie A. I miei obiettivi non li svelo, cercherò di dare il massimo per ottenerli, ma prima penso a quelli della squadra", ha concluso l'ex centravanti rosanero, autore fin qui di cinque reti con la casacca dell'Udinese tra campionato e Coppa Italia.