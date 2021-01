Udinese, infortunio Pussetto: interessamento del crociato anteriore. Condizioni e tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Udinese.

VIDEO Udinese-Juventus, Pirlo: “Partiti male, ma giochiamo per vincere scontri diretti. E su Chiesa…”

Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus – 4-1 il risultato finale -, mister Gotti si era detto preoccupato per le condizioni di Ignacio Pussetto; le impressioni dell’allenatore dei friulani si sono rivelate corrette: il classe ’95, infatti, in data odierna si è sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno evidenziato l’interessamento del legamento crociato anteriore.

Juventus-Udinese, Gotti: “Fatti 3 gol da soli, complicato trovare cose positive. Pussetto? Sono preoccupato”

Per l’attaccante argentino, dunque, si preannuncia un lungo stop. Intanto, nella giornata di domani il calciatore si recherà a Roma, a Villa Stuart, dove il Professor Mariani effettuerà degli ulteriori approfondimenti. Una grave perdita per la formazione bianconera, che stava puntando molto in questa stagione sull’argentino, autore già di 3 gol e 2 assist in campionato.

Juventus-Udinese, Pirlo: “Partiti impauriti, aiutati dal 1° gol. Morata? Tutto sulle sue condizioni”. E sul mercato…

Di seguito, il comunicato dell’Udinese.

“Udinese Calcio comunica che, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacio Pussetto è stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento del legamento crociato anteriore. Il calciatore domani sarà a Roma per essere valutato dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart”, si legge.