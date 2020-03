Udinese-Fiorentina, Gotti: “Coronavirus? Atmosfera surreale, i calciatori sono anche uomini”

Pareggio a reti bianche tra Udinese e Fiorentina.

Sul campo della Dacia Arena è andata in scena la sfida tra i bianconeri e i viola, che si sono affrontati in occasione del recupero della ventiseiesima giornata di Serie A: dopo novanta minuti, nessuna delle due compagini è riuscita a trovare il gol della vittoria, e la gara si è dunque conclusa con il risultato di 0 a 0.

Al termine del match, che si è giocato a porte chiuse come tutte le altre quattro sfide, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini: “I risultati delle altre gare hanno accorciato la classifica da sotto, anche se io continuo a ripetere ai miei giocatori che il nostro destino dipende solo da noi stessi e non dagli altri. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Detto questo mi sembra di aver visto una squadra che ha cercato di difendere bene e di giocare a calcio, con purtroppo alcune costanti che non ci consentono di concretizzare la mole di applicazione dei calciatori. Direi che il pareggio è giusto, mi sembra che nel corso della partita le due squadre si siano equivalse. Si è trattato di una partita dove entrambe le squadre hanno cercato di concedere poco spazio e poche occasioni. Per il resto noi abbiamo la fortuna di occuparci di sport e non possiamo certo lamentarci di qualsiasi situazione ma, detto questo, le ultime due settimane sono state una vera e propria altalena, per noi così come per tutti gli altri. I giocatori prima di essere calciatori sono anche uomini e, naturalmente, preoccupandosi per la situazione io mi ritrovo una squadra che parla di questo anziché della partita. Penso che siamo comunque stati bravi a focalizzarci bene sul match nonostante giocassimo in quest’atmosfera surreale“.