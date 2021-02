Udinese-Fiorentina, gol decisivo dell’ex Palermo Nestorovski: “12 punti per raggiungere il nostro obiettivo”

L’Udinese trova tre punti fondamentali.

Udinese-Fiorentina, può esultare Gotti: “Dimostrato grande solidità. Nestorovski? Ho trovato un professionista”

La formazione friulana ha battuto la Fiorentina di Cesare Prandelli grazie ad un gol di lija Nestorovski quasi allo scadere del tempo di gioco regolamentare. Per l’ex capitano del Palermo è stato un gioco da ragazzi spingere la sfera bianca alle spalle dell’estremo difensore viola, Bartłomiej Drągowski, dopo l’assist al bacio di Rodrigo De Paul. Proprio riguardo al man of the match, Luca Gotti ha espresso parole al miele per lodare la professionalità dell’attaccante macedone. Nestorovski ha invece commentato così la sua prestazione e quella dei suoi compagni ai microfoni di SkySport.

“Abbiamo conquistato tre punti importanti oggi e sapevamo che fosse una partita fondamentale perché questa vittoria ci proietta in avanti e non ci fa più guardare al fondo della classifica. Abbiamo fatto un bel salto in avanti, ci mancano 12 punti per raggiungere il nostro obiettivo e speriamo di farcela il prima possibile. Tante assenze? Quando ci troviamo in situazioni del genere dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi, alla fine abbiamo vinto e sono contento anche per tutti quelli che come me hanno giocato oggi ma hanno avuto meno spazio durante il resto del campionato. Per me i gol sono importantissimi, finalmente oggi ho segnato e portato i tre punti alla mia squadra e dopo tanto tempo ho potuto contribuire con una rete”.