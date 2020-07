SPAL-Udinese, Gotti: “Tre punti importanti, affronteremo la Sampdoria con serenità”

Altra vittoria per l’Udinese.

Sul campo dello stadio Paolo Mazza, in occasione della trentunesima giornata di Serie A, è andata in scena la sfida tra la SPAL e l’Udinese: a vincere sono stati i friulani con un netto 3 a 0 grazie ai gol di Rodrigo De Paul, Stefano Okaka e Kevin Lasagna, salendo al tredicesimo posto in classifica al pari della Fiorentina.

Al termine del match il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il grande successo ottenuto dai suoi uomini:

“Quello che è successo contro il Genoa ci è servito. Nella nostra situazione sono tre punti pesanti e ci permettono di affrontare domenica la Sampdoria e le altre che verranno con una serenità diversa“.