Calciomercato Udinese, Nestorovski verso l’addio: futuro in Serie B per l’ex Palermo? I dettagli

La sua avventura in bianconero potrebbe essere giunta ai titoli di coda.

Stiamo parlando di Ilija Nestorovski. L’attaccante classe 1990, dopo lo svincolo d’ufficio dal Palermo a seguito del fallimento del club di viale del Fante, nell’estate del 2019 ha firmato un contratto con l’Udinese di tre anni, con opzione per il quarto. Tuttavia, il futuro del centravanti macedone sembra essere già lontano da Udine. Fin qui, alla luce dei nuovi acquisti estivi, l’ex numero 30 rosanero non ha trovato molto spazio: appena tre le presenze in campionato e una in Coppa Italia, per un totale di 142 minuti.

Ragion per cui, nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato, Nestorovski potrebbe scegliere di cambiare aria. Sono diverse, infatti, le società sulle tracce del calciatore originario di Prilep, convocato dalla Nazionale macedone e dal commissario tecnico Angelovski per le sfide contro la Georgia, in programma il 12 novembre a Tblisi, l’Estonia, in scena il 15 novembre a Skopje, e l’Armenia (18 novembre in campo neutro). Tra queste, secondo quanto riportato da Udineseblog, vi sarebbe lo Spezia in Serie A ed il Monza in Serie B, con Brescia e Spal più defilate.