Trapani, Morgia: “Squadra meravigliosa, daremo il massimo. Qui grandi stimoli”

ll nuovo allenatore del Trapani, Massimo Morgia, ha debuttato in casa nel match contro il San Luca

Nuova avventura per l’ex tecnico del Palermo, Massimo Morgia, subentrato all'esonerato Criaco sulla panchina granata. Esordio vincente per il neo tecnico che domenica, con il suo Trapani, ha battuto 2 a 0 il San Luca portandosi al decimo posto in classifica con 17 punti.

"Il merito non è mio, ma dello spogliatoio- ha ammesso il tecnico nel post-gara - I ragazzi si sono applicati ed hanno seguito le mie indicazioni. Ho trasmesso la mia voglia, il mio entusiasmo ed il mio credo. Sono stati loro a interpretarlo nella maniera migliore possibile. In tre giorninon si poteva fare di più di quanto fatto. Questi ragazzi non sono stati meravigliosi, ma ancora di più, perché hanno corso come matti. Si sono sacrificati ed hanno dato tutto. La vittoria mancava da sette partite in campionato e a livello emotivo non era semplice trasformare il tutto in così breve tempo. Dobbiamo dare il massimo attraverso il lavoro. Con la società vedremo se sarà il caso di fare qualche ritocco, però la squadra che ho visto mi ha soddisfatto ampiamente. Mi mancava la panchina, anzi questo tipo di panchina, quella di una grande piazza, per me è uno stimolo ed un onore enorme, l’impatto è stato più che positivo”.