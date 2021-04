Udinese-Torino, Nicola: “La squadra sta bene. La compattezza la chiave di tutto”

Il Torino trova una vittoria fondamentale contro l’Udinese.

Un segnale importante quello lanciato dai ragazzi del presidente Urbano Cairo, che con il cambio di allenatore hanno cambiato passo e hanno conquistato 14 punti. Al termine del match, proprio l’allenatore dei granata, Davide Nicola ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn, in cui si è detto soddisfatto dei suoi ragazzi.

L’ex tecnico del Crotone sta facendo un grande lavoro, ed è fermamente convinto che la salvezza possa essere raggiunta: “Intanto non abbiamo ancora finito e siamo in una posizione che non ci rende soddisfatti. Siamo contenti per il percorso in termini di punti e di prestazioni e questo ci fa ben sperare per il futuro”.

La chiave del match è stata sicuramente quella di bloccare Rodrigo De Paul, principale fonte di gioco dei friulani: “Credo che un giocatore come De Paul non sia facile da bloccare. Siamo stati bravi a limitarlo con un lavoro di squadra, poi questi giocatori ci mettono poco a trovare la giocata giusta. Siamo stati bravi a livello attico, Lucidi e abbiamo migliorato dei datti rispetto alle ultime gare. Credo che la vittoria sia frutto della compattezza dei giocatori, sia quelli partiti dall’inizio che i subentrati”.