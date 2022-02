Torino, Vagnati su Belotti: “Spero resti! Andrea ci pensi bene, è la storia del club”

Le parole del direttore tecnico del club granata in merito al futuro di Andrea Belotti

Queste le parole di Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino intervenuto circa il futuro di Andrea Belotti con la maglia granata. L'attaccante è sulla soglia dell'addio ormai da qualche mese, oltre ad essere rimasto lontano dal campo a causa di reiterati guai fisici. Il centravanti ex Palermo è stato corteggiato da diverse squadre nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, ricevendo avance di club esteri come l'Al-Hilal e il Toronto. Nonostante delle proposte faraoniche, gli interessi non sono decollati e il Gallo è rimasto a Torino. Juric lo attende, ma quale sarà il futuro di Belotti.