Torino-SPAL, Mazzarri: “Non esistono partite scontate, la rimonta del Verona brucia ancora”

Il Torino pronto a rientrare in campo.

Domani sera i granata ospiteranno la SPAL sul campo dello stadio Olimpico, alla ricerca di tre punti per chiudere il 2019 nel miglior modo possibile: con una vittoria, il Torino potrebbe infatti portarsi al ridosso della zona Europa League e tentare di raggiungere la qualificazione nel corso della seconda parte della stagione.

Alla vigilia del match il tecnico dei granata, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa sottolineando l’importanza di chiudere l’anno con un successo. Queste le sue dichiarazioni: “Non esistono partite scontate. Hanno sempre fatto buone gare, a Roma hanno subito il pareggio per un episodio sfortunato e tante sconfitte non sono meritate. Ma tutto dipende da noi: anche con chi ha più punti in classifica abbiamo fatto bene e abbiamo messo tutti in difficoltà. Chiederò a tutti di avere pazienza e di non strafare per non andare incontro a brutte sorprese. Dovremo avere intelligenza ed equilibrio, cose scontate. Baselli out? Lukic e Meité sono i candidati a sostituirlo. Non voglio dare vantaggi, ma aspetto anche a dare la formazione ai miei giocatori. Ho visto che siamo cresciuti tutti, abbiamo lavorato bene, farò delle valutazioni anche in base agli avversari e poi deciderò. La rimonta del Verona? L’ho rivista venti volte, non mi era mai capitata una cosa del genere. Anche con la Fiorentina abbiamo avuto un calo nel finale, ci siamo abbassati troppo. Con il Verona è difficile da decifrare, sul 3-3 siamo tornati in attacco e Lukic ha avuto l’occasione per il quarto gol. Abbiamo avuto episodi sfavorevoli, abbiamo sbagliato poco ma abbiamo preso tre gol. Brucia ancora, ci resterà per sempre nei nostri ricordi questa rimonta. Non dobbiamo mai abbassare la concentrazione: i tre cambi devono servire anche a questo. Tutte le partite si possono ribaltare fino al 95′. Abbiamo lavorato su tutto, ora bisogna portarlo in campo“.