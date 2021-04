Torino, Sanabria ci crede: “Punto che vale doppio. Continuando così ci salveremo”

Il Torino a sorpresa esce con un punto dal derby della Mole.

Una partita gagliarda quella giocata dai ragazzi di Davide Nicola, che hanno messo in forte difficoltà i bianconeri, che sono stati costretti a rincorrere e hanno impattato il risultato sul 2-2 solo nel finale. Al termine del match Antonio Sanabria -autore di una doppietta- ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in cui ha analizzato la partita.

Il centravanti paraguaiano è consapevole che questo punto sarà fondamentale nella corsa alla salvezza e crede fortemente in questo obiettivo: “E’ un punto pesantissimo per la nostra classifica. Sono molto contento, è il mio primo derby qua e noi attaccati abbiamo bisogno del gol e sono felice per la doppietta. Nicola ci ha detto di trovare qualcosa di positivo in ogni partita, questa sarà la nostra forza per raggiungere la salvezza il prima possibile. Ai tifosi dico che ci mancano, sentiamo il loro appoggio da fuori e spero di vederli presto”.