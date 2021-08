Torino, Rauti cuore granata: “Sognavo il debutto con questi colori, è solo l’inizio”

Il post Instagram dell'attaccante del Torino, Nicola Rauti, all'indomani del suo esordio con la maglia granata., L'ex Palermo ha sostituito l'infortunato "Gallo" Belotti, dopo la botta alla caviglia rimediata nel corso della gara di Coppa Italia

Protagonista nel corso del match dei trentaduesimi di Coppa Italia disputato dal Torino contro la Cremonese , l'ex Palermo , Nicola Rauti , di proprietà del club di Urbano Cairo , è subentrato a gara in corso per sostituire l'infortunato Andrea Belotti (per lui distorsione alla caviglia destra), Campione d'Europa con la Nazionale Italiana ad Euro 2020.

Per l'attaccante numero ventitré cresciuto della cantera granata, il battesimo in prima squadra con la maglia del club che lo ha formato calcisticamente e che lo ha reso noto al calcio professionistico, fino ad attirare le attenzioni del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini che lo ha voluto in seno alla compagine rosanero durante lo scorso campionato di Serie C 2020-2021.