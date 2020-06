Torino-Parma, granata in campo con una maglia speciale: la foto e quella dedica…

“Il nostro pensiero è dedicato agli operatori sanitari di tutto il mondo”.

Con questo messaggio d’impatto e con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, il Torino ha voluto rendere omaggio a tutto il personale medico che nel corso degli ultimi mesi, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato impegnato su tutti i fronti. Un gesto che renderà ancora più dolce il ritorno in campo della compagine granata e della Serie A, che dopo 101 giorni di stop forzato, vedrà la luce infondo al tunnel. Sarà proprio la squadra di Moreno Longo a dare il re-start al campionato italiano, nella sfida contro il Parma, in programma alle ore 19.30 in uno Stadio “Olimpico” deserto.

A sinistra, esattamente sotto lo stemma del club piemontese, sarà presente un patch speciale: ‘Thank you to all our heroes”. Una frase dedicata a tutti gli operatori sanitari, riconoscendo loro uno smisurato impegno ed innumerevoli sacrifici, come si legge anche nel comunicato diramato dalla società.

“In occasione di Torino-Parma, prima partita del campionato di Serie A che riprende dopo la lunga sosta, giocheremo con una maglia speciale. Il nostro pensiero è dedicato agli operatori sanitari di tutto il mondo. I loro sacrifici e il loro instancabile impegno nella lotta al Covid-19 resteranno per sempre nei nostri occhi e nei nostri cuori. Per questo, siamo orgogliosi di poterli ringraziare con una maglia celebrativa in occasione del ritorno della Serie A. Grazie, siete straordinari”.

Di seguito, le immagini della maglia in questione.