Torino, nuovo caso di positività al Covid-19: sarebbe Sirigu il giocatore contagiato. Le ultime

Nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Torino.

Un giocatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuati. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento.

“Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”.

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica-Torino, sarebbe Salvatore Sirigu il giocatore risultato positivo al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato in casa granata. Una positività certamente riconducibile al focolaio scoppiato in Nazionale. Sono diverse le positività emerse: tra queste, quelle di Bonucci, Grifo, Florenzi, Verratti e alcuni componenti dello staff del commissario tecnico Roberto Mancini. E ora Juventus, Torino e le altre squadre italiane tremano. Tra gli azzurri convocati anche Chiellini, Mandragora, Belotti, Bernardeschi e Chiesa. Di questo, solo Belotti si è negativizzato di recente.

Seguiranno aggiornamenti…