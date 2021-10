Torino, Minafra rassegna le dimissioni: il medico sociale lascia dopo le frasi di Juric

Il medico sociale del Torino ha rassegnato le dimissioni

Paolo Minafra rassegna le dimissioni da medico sociale del Torino dopo le accuse arrivate nelle ultime settimane da parte di Ivan Juric. Il tecnico granata si era lamentato alacremente in merito ai tempi di recupero dei propri giocatori infortunati, a sua detta gestiti non in modo ottimale. Il dottore ha lavorato anche al Sassuolo e al Palermo dove ha svolto il ruolo sia di consulente di radiologia che di responsabile dell'area medica. Adesso c'è da capire se i granata accetteranno o meno le dimissioni di Minafra, al momento nulla è certo.