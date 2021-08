Torino, Juric attacca Belotti. Onofri: “E’ giustificato, il campionato sta iniziando”

Le parole di Claudio Onofri dopo le dichiarazioni rilasciate da Ivan Juric in merito al futuro di Andrea Belotti

Quale futuro per Andrea Belotti? "Percepisco una situazione di poca chiarezza che non mi piace. Da parte della società Belotti ha ricevuto una proposta per rinnovare il contratto che la reputo enorme da un punto di vista economico, visto pure il momento storico (3,2 milioni netti fino al 2025, ndr): le cifre a lui offerte non le prendono i calciatori dell’Atalanta da 25 gol all’anno. E nemmeno Immobile. Ma se lui non sarà convinto, non lo aspetto: non aspetto né lui né nessun altro. Chi ha dubbi può andare via. Non c’è più tempo, non posso aspettare il 25 agosto". Lo ha detto Ivan Juric.