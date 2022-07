Torino, il club saluta Belotti dopo 7 anni: “Prendiamo atto della tua decisione…”

Il Torino saluta Andrea Belotti . Oggi, venerdì 1 luglio, è scaduto il contratto che legava il Gallo al club di Urbano Cairo . L'attaccante classe 1993, approdato in quel di Torino sette anni fa dal Palermo (era il 17 agosto del 2015), ha scelto di non rinnovare e di proseguire la sua carriera altrove.

"Caro Andrea, prendiamo atto della tua decisione di intraprendere una nuova esperienza, da oggi le nostre strade si separano - la nota pubblicata sul sito ufficiale della società piemontese -. Abbiamo vissuto insieme sette stagioni, che nel calcio moderno rappresentano un legame molto forte, condividendo sempre con la stessa passione gioie e sofferenze, emozioni e delusioni. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato, orgogliosi con il contributo di tutti di ciò che sei diventato per il Toro e ti salutiamo con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera".