Torino, Giampaolo verso l’esonero: c’è l’accordo con Nicola, nelle prossime ore l’ufficialità. I dettagli

E’ giunta al capolinea l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del “Toro”.

Dopo il deludente pareggio interno di sabato scorso, in superiorità numerica, contro lo Spezia, volge al termine l’era Giampaolo sulla panchina granata. Davide Nicola è infatti pronto a diventare il quattordicesimo allenatore del Torino della gestione Urbano Cairo.

Risolte questa mattina le ultime formalità con il Genoa, il tecnico di Luserna San Giovanni ripartirà dalla società granata con un contratto fino al termine della stagione ed opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Per Cairo si tratta del terzo cambio in panchina in meno di un anno. Nel febbraio 2020 il patron granata decideva di esonerare Walter Mazzarri per far spazio al suo successore, Moreno Longo, tecnico poi salutato a fine stagione per far spazio a Giampaolo che adesso vede la sua avventura in granata ai titoli di coda.

VIDEO Torino-Spezia, le certezze di Giampaolo: “Vedo il mio futuro a tinte granata”

Dei 13 allenatori che fin qui si sono seduti sulla panchina del Torino sotto la gestione Cairo, quello più longevo è stato Gian Piero Ventura, poi premiato con la nomina di ct della Nazionale azzurra. In tanti sono stati invece richiamati più volte: in questo senso, il record spetta a Gianni De Biasi, il primo allenatore del Torino dell’era Cairo poi successivamente richiamato alla guida in altre due circostanze. Di seguito il dato completo degli avvicendamenti sulla panchina granata nella gestione dell’imprenditore ed editore milanese.

Allenatori del Torino nella gestione Cairo

2005-06 Gianni De Biasi

2006-07 Alberto Zaccheroni, Gianni De Biasi

2007-08 Walter Novellino, Gianni De Biasi

2008-09 Gianni De Biasi, Walter Novellino, Giancarlo Camolese

2009-10 Stefano Colantuono, Mario Beretta, Stefano Colantuono

2010-11 Franco Lerda, Giuseppe Papadopulo, Franco Lerda

2011-16 Gian Piero Ventura

2016-17 Sinisa Mihajlovic

2017-18 Sinisa Mihajlovic, Walter Mazzarri

2018-19 Walter Mazzarri

2019-20 Walter Mazzarri, Moreno Longo

2020-21 Marco Giampaolo

Intanto, colui che è stato designato come nuovo tecnico del Torino, Davide Nicola è arrivato al “Filadelfia”. Accompagnato dal team manager Emiliano Moretti, seguito dal direttore generale Antonio Comi, il neo allenatore è pronto a dirigere il primo allenamento, in attesa che il club comunichi l’ufficialità del suo approdo in granata ed il relativo esonero dell’ormai ex allenatore granata, Marco Giampaolo.