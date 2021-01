Torino-Fiorentina, Trevisani: “Milenkovic ingenuo contro Belotti, ma rosso eccessivo. Stessa situazione Lukaku-Ibrahimovic”

Le parole del noto giornalista e telecronista di Sky Sport, Riccardo Trevisani, in merito all’espulsione del viola Milenkovic nel match tra Torino e Fiorentina.

In sede di commento al termine della sfida tra granata e gigliati, nel corso del format di approfondimento post gara di “Sky Sport”, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato l’espulsione per il difensore viola Nikola Milenkovic, dopo il duro faccia a faccia con l’attaccante del “Toro” Andrea Belotti che ha ricordato ciò che è successo tra Lukaku e Ibrahimovic nel “Derby della Madonnina” di martedì sera in Coppa Italia. Questo il commento del giornalista “Sky”.

“Lukaku e Ibra sono rimasti in piedi. Milenkovic è ingenuo perché sapeva che la Fiorentina era in 10. Secondo me però con due gialli l’arbitro se ne usciva benissimo”.