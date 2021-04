Torino, emersa positività al Covid-19 di un calciatore: l’annuncio del club granata

Nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Torino.

Un giocatore della prima squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuati. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento.

“Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”.