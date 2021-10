Torino, Cairo duro con l’ex Palermo Belotti: “Offerta importante. Non vuole restare”

Le parole del patron dei granata che si è detto rammaricato in merito al mancato rinnovo dell'ex centravanti rosanero

Andrea Belotti e il Torino, due strade che sembrano destinate a separarsi. L'avventura in granata del classe '93, iniziata con grandi premesse, frutto delle ottime cose fatte vedere dal "Gallo" durante la propria permanenza a Palermo, sembra arrivata al capolinea. Gli ultimi anni in Piemonte sono stati al di sotto delle aspettative, qualche infortunio di troppo e difficoltà a trovare la via della rete.