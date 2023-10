Torino, Cairo: “Club amore di famiglia. Squadra ok per fare bene, credo in Juric”

Parola ad Urbano Cairo . Il presidente del Torino - ai microfoni di Radio Serie A - ha parlato di diversi temi interessanti ed inerenti alla squadra oggi guidata in panchina da Ivan Juric e posizionata al quattordicesimo posto in classifica. Di seguito, le parole del patron granata:

"Il Torino è un amore di famiglia. Nel 2005 stava per fallire e il sindaco di allora mi chiamò chiedendomi di acquistarlo per ripartire dalla Serie B. "Siamo lievemente attardati rispetto allo scorso anno, abbiamo 9 punti contro i 10 della scorsa stagione a questo punto. La squadra ha tutte le possibilità di fare bene. Io credo nel nostro mister, è bravo e gli scorsi anni ha fatto bene. Quest'anno la squadra si è confermata nelle componenti migliori che io non ho venduto per rafforzare il Toro. A questi si sono aggiunti gli acquisti di Zapata, Bellanova, Tameze, il ritorno di Vlasic. È stato fatto molto. Mantengo grande fiducia".