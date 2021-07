Torino, Cairo: “Belotti? Fatto offerta importante”. I dettagli della proposta

Le dichiarazioni rilasciate da Urbano Cairo e la proposta di rinnovo presentata dal Torino ad Andrea Belotti

"Belotti ora è in vacanza, quando torna parleremo con lui: gli abbiamo fatto un'offerta molto importante per le nostre casse, dopodiché se non accetta l'offerta...". Parola di Urbano Cairo. Il presidente del Torino, intervenuto ai microfoni della stampa a Bressanone - dove gli uomini di Ivan Juric hanno affrontato ieri l'Al Fateh - è tornato a parlare di Andrea Belotti.

Il futuro del "Gallo" è tutt'altro che definito: l'attaccante ex Palermo, il cui contratto che lo lega al Torino scadrà tra un anno, potrebbe lasciare i granata già nel corso della sessione estiva di calciomercato, qualora decidesse di non rinnovare. Sulle sue tracce, anche due club di Serie A: la Roma e l'Atalanta. "Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta un'offerta importante. E ora vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose", ha proseguito Cairo.

L'OFFERTA - Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il rinnovo proposto dal club granata al calciatore prevede altri quattro anni di contratto, fino al 2026. E l'offerta? Quattro milioni di euro a stagione, bonus inclusi, per cercare di convincere il capitano a non lasciare Torino. Al momento, Belotti si trova in vacanza in Sicilia con la moglie Giorgia Duro. Ragion per cui, discuterà con la dirigenza della proposta soltanto una volta rientrato a Torino. Seguiranno aggiornamenti...