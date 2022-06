Spal, Rauti ultima idea di mercato: c’è l’ok definitivo dal Torino per l’ex Palermo

L'ok definitivo dal Torino per la conclusione dell'affare è già arrivato, con il classe 2000 che si appresterà così ad esordire nel campionato di Serie B e a potersi rilanciare dopo un'annata non troppo felice con la maglia del Pescara. La formula - secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia - sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, con il club granata che avrebbe voluto inserire all'interno della trattativa un'opzione per l'eventuale controriscatto del giocatore.

Cinque gol e un assist per Rauti nell'ultima stagione conclusa a Pescara nel girone B di Serie C, con la squadra biancoazzurra che non è riuscita ad andare avanti nel cammino playoff verso la promozione al termine della regular season. Occasione ghiotta, dunque, per l'ex Palermo, che avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo valore in una piazza importante per la Serie B.