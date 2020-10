Calciomercato Torino, fatta per Bonazzoli: l’attaccante saluta la Sampdoria. Cifre e dettagli

Il Torino chiude un importante colpo in entrata.

Milan-Spezia, Italiano: “Risultato evitabile, tutto sulle condizioni di Galabinov. Serie A? Soffriremo prima di adattarci”

Il club granata ha da pochissimo chiuso la trattativa per l’acquisto di Federico Bonazzoli, attaccante centrale ormai ex Sampdoria approdato in queste ore alla corte di Giampaolo. Per i blucerchiati il classe ’97 non rappresentava una pedina incedibile – visti anche l’arrivo di Keità Balde e il recupero di Gabbiadini – e dunque la società del patron Urbano Cairo ha deciso di puntare forte sul suo nome per rinforzare ancor di più il reparto avanzato. Dopo aver trovato una base d’accordo on il giocatore sulle cifre relative all’ingaggio, i torinesi hanno convinto Ferrero a lasciar partire il centravanti grazie a un prestito comprensivo di obbligo di riscatto che i granata dovranno esercitare al termine della corrente stagione sportiva.

Calciomercato Benevento, nuovo innesto per Inzaghi: ufficiale l’arrivo di Iago Falque dal Torino

Il Torino, dunque, ha finalmente trovato in Bonazzoli l’attaccante giusto per completare il suo roster offensivo, composto prima del suo acquisto dai soli Belotti e Zaza ai quali l’ex blucerchiato potrà certamente dare un grosso apporto in termine di minutaggio e quota realizzativa. 19 presenze condite da sei reti nella passata stagione sono bastate per convincere la dirigenza granata a puntare sulle prestazioni della giovane punta, che in questa sua nuova avventura in Serie A ritroverà proprio il suo ex tecnico ai tempi della Sampdoria Marco Giampaolo. Consapevole dell’apporto effettivo che Bonazzoli può dargli, quest’ultimo potrebbe davvero regalargli spesso chance dal primo minuto, contribuendo a renderlo uno dei punti fermi del suo nuovo Torino.

Calciomercato Torino, è fatta per l’addio di Berenguer: il comunicato della società granata