Calciomercato Torino, è fatta per l’addio di Berenguer: il comunicato della società granata

Si concretizza la cessione di Alex Berenguer.

Il trequartista spagnolo ormai ex Torino, ha dopo intensi giorni di trattativa trovato l’accordo con l’Athletic Bilbao, club iberico che già da settimane aveva mostrato alla società granata un forte interesse per il giocatore. I baschi mettono dunque a segno un colpo offensivo da ben 12 milioni di euro, facendo siglare a Berenguer – qualora superasse le visite mediche di routine previste per la giornata odierna – un contratto fino al 2024. Una cifra che certamente mette la compagine del patron Urbano Cairo in una posizione estremamente favorevole in vista di queste ultime giornate di calciomercato: il numero uno dei piemontesi ha intenzione di regalare al neo tecnico Marco Giampaolo ancora un’altra pedina che possa andare a colmare qualche lacuna vista nelle prime due uscite di Serie A.

Di seguito il comunicato ufficiale in questione.

“Athletic Club e Torino FC hanno raggiunto un principio di accordo per la cessione del calciatore Álex Berenguer, che firmerà fino al termine della stagione 2023-2024 nel caso in cui superi le visite mediche a cui si sottoporrà a Bilbao nella prossima ore”.