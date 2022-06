Calciomercato Torino, Belotti a cena a Mondello con Marrone del Monza: il futuro…

Si infiamma la sessione estiva di calciomercato 2021/2022. Andrea Belotti, che sarà svincolato se non rinnoverà col Torino, è al centro dei riflettori di varie operazioni di mercato. Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale, l'ex Palermo ha iniziato le proprie vacanze estive sicule deliziandosi presso la "Trattoria da Piero", in piazza a Mondello. Insieme al Gallo era presente anche Luca Marrone, calciatore del Monza che ha da poco staccato il pass per la massima serie italiana. Proprio una pista legata al futuro di Belotti è quella che porterebbe il classe 1993 alla corte di Stroppa. "Non è vero quello che hanno scritto i giornali", ha detto però Belotti al ristorante, rispondendo a chi lo stuzzicava sull'eventuale Brianza come prossima destinazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...