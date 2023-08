Calciomercato Como, segnali positivi per Verdi: i lariani provano a chiudere col Toro

Il Como lavora sul mercato in cerca di nuovi innesti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato Gianlucadimarzio.com, dopo due salvezze di fila, Simone Verdi potrebbe decidere di scendere di categoria sposando la causa biancoblù.

L’esterno, trequartista e mezzala di proprietà del Torino, ha dato segnali positivi per il trasferimento nel club lariano. La società lombarda sta provando a chiudere col Toro per l'arrivo dell'ex Salernitana e Verona, che avrebbe già dato la propria disponibilità. In tal senso, la prossima settimana risulterà decisiva per la chiusura dell’affare.