Ternana, verso il Pisa: Moro positivo al Covid-19, Iannarilli torna a disposizione

Nuovo caso di positività in casa Ternana dopo Iannarilli, che torna negativo

La Ternana si è allenata questa mattina a porte chiuse al "Giorgio Taddei". In vista della sfida contro il Pisa, in programma sabato 26 novembre allo Stadio "Arena Garibaldi", è tornato a disposizione, dopo aver sostenuto le visite di rito, il portiere Antony Iannarilli (da ieri mattina negativizzato dal Covid-19). Mentre, a seguito dei controlli effettuati al gruppo squadra, è risultato positivo l’attaccante Raul Moro. Intanto, alla seduta di ieri non hanno preso parte Capuano; Di Tacchio, Corrado, Coulibaly e Krapikas hanno seguito un programma di lavoro personalizzato.