Ternana, verso il Palermo: Lucarelli dovrebbe andare in panchina al “Renzo Barbera”

Tutto pronto per il ritorno di Cristiano Lucarelli sulla panchina delle “Fere”

Dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli, la Ternana ritrova in panchina Cristiano Lucarelli. L’ex mister di Empoli e Genoa in seguito ad un totale di 12 punti totalizzati in dodici gare disputate ha deciso di rassegnare le proprio dimissioni a pochi minuti dalla fine del match perso dalle Fere tra le proprie mura contro il Cittadella di Edoardo Gorini.