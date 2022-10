Ternana, verso il Palermo: le Fere tornano in campo, allenamento a porte aperte

In vista della gara contro gli uomini di Eugenio Corini, la prima squadra riprenderà ad allenarsi oggi - lunedì 3 ottobre - alle 15:30 all’antistadio Giorgio Taddei (a porte aperte). La Ternana è reduce dalla vittoria per 2-0 conquistata in casa del Cittadella grazie alle reti messe a segno da Antonio Palumbo e Mamadou Coulibaly. Si tratta del terzo successo di fila in campionato dopo i sei punti ottenuti contro Parma e Perugia.