Ternana, verso il Palermo: Falletti out, dubbio Agazzi-Favilli. Donnarumma dal 1′

Rinviato il rientro di Cèsar Falletti , che salterà la gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B , restano da valutare le condizioni di Andrea Favilli e Davide Agazzi , che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Questa mattina, invece, a porte chiuse, le Fere sosterranno al Giorgio Taddei la seduta di rifinitura. E' tornato a disposizione Antonio Palumbo , che dovrebbe essere regolarmente in campo contro i rosanero.

Cristiano Lucarelli , dunque, potrebbe apportare qualche novità rispetto all'undici titolare di Cittadella . La rifinitura di oggi sarà decisiva per Agazzi e Favilli . I due hanno chance di essere convocati, ma - secondo quanto riportato da "La Nazione" - è da valutare se sono in grado di giocare dall’inizio, con Cassata , Proietti e Paghera che scalpitano, mentre per il ruolo di punta avanzata sembra favorito Donnarumma .

Per il resto, Lucarelli dovrebbe confermare il quartetto difensivo Mantovani-Sorensen-Capuano-Corrado. Nessun dubbio per Di Tacchio e Coulibaly in mediana e Partipilo in attacco. Dopo un lungo stop per infortunio, infine, sarà convocato anche Pettinari.