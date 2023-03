Ternana, sfogo Bandecchi: “Non mi faccio mettere i piedi in testa da chi non stimo”

"Tra me e una parte della tifoseria della Ternana si è creata una frattura insanabile per me e non ho nemmeno piacere a stare nello stesso stadio con loro. Purtroppo io sono un rivoluzionario Popolare Alternativo, non mi faccio mettere i piedi in testa da chi non stimo e non sono dedito né alla pace né al perdono. Non chiederò mai scusa e non desidero nemmeno che gli altri facciano questo sforzo che resterebbe inascoltato e quindi inutile. Cosa diversa sono i Ternani con i quali non ho litigato e che io per primo ho rispettato, sceglieranno per chi votare tra me, uno che umilmente sa fare, e le tante chiacchiere che la politica locale fa e ha fatto negli ultimi trent’anni. (...) Io trovo che la città sia più importante della squadra quindi scelgo la città e vi lascio la Ternana”.