Ternana, sfogo Bandecchi: “Meno di 5mila allo stadio, il calcio qui non interessa”

L'analisi sui social del patron della Ternana dopo lo 0-0 contro il Brescia

"Voglio fare un’analisi che è molto semplice. Se una squadra che è terza in classica ha meno di 5mila persone allo stadio vuol dire che è una squadra che non interessa, alla città, al pubblico alla provincia". E' lo sfogo di Stefano Bandecchi che, come di consueto, ha analizzato il momento della sua Ternana attraverso il proprio account Instagram. Nella giornata di sabato, gli uomini di Cristiano Lucarelli hanno affrontato il Brescia fra le mura amiche dello Stadio "Libero Liberati". Poco più di cinquemila i tifosi presenti.

"300mila persone fa la Provincia di Terni. Meno di 5mila persone (5.662 il dato ufficiale dei presenti, ndr) per una partita che si è giocata alle 16.15. E' poco dignitoso. Bisogna iniziare ad essere sinceri con tutti. Come lo sono stato con i miei calciatori. Lo voglio fare con i ternani che ritengono che il calcio è importante. Il calcio a Terni è una cosa che non interessa più a nessuno, a meno che la partita sia con il Perugia. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Terni è una città che inizia a boccheggiare, che soffre. Soffre sempre. Mi sembra che vi sia entrato nelle ossa l’idea della sconfitta sempre e comunque. Non sapete nemmeno vincere", le sue parole.

"Lunedì verrò a Terni per darvi la mia idea su come si risolleva una città moribonda. Bisogna cominciare a cambiare atteggiamento. Se veramente siete interessati alla Ternana, venite allo stadio. Si lotta, si vince e si perde tutti insieme. Non festeggiate solo quando vi portiamo a casa il titolo. Fatelo anche quando lottiamo. Fatelo come fanno a Genova, a Livorno, a Catania e via dicendo. Cominciamo ad assumerci ognuno le proprie responsabilità. Sennò la vostra città andrà a finire male. Altro che unione con il Lazio. Voi non vi unite con nessuno, sparite e diventate una piccola realtà inesistente. Bisogna cambiare andazzo", ha concluso il patron della Ternana.