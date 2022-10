Ternana prima, Bandecchi: “Pensiamo alla salvezza. Dimissioni Baldini? Dispiace”

Le dichiarazioni rilasciate dal patron della Ternana: "Campionato difficilissimo"

"Dopo nove giornate sarebbe più giusto parlare di salvezza nonostante il primato in classifica". Lo ha detto Stefano Bandecchi, ospite della trasmissione "Mezzogiorno Amaranto". Diversi i temi trattati dal presidente della Ternana, che ha risposto anche alla battuta di un giornalista che ironicamente lo aveva presentato come il patron degli amaranto. "Se mi avesse chiamato 'il presidente della Reggina' non mi sarei offeso, parliamo di una grande squadra. Sarebbe un onore essere il massimo dirigente della Reggina. A Terni la squadra di Inzaghi avrebbe potuto pareggiare. Gara decisa da episodi, parliamo di una squadra strutturata e non lo dico io ma la classifica. Eravamo alla seconda giornata, quindi troppo presto, ma il pari sarebbe stato il risultato più giusto", le sue parole.

OBIETTIVI - "Facendo i dovuti scongiuri, se la Ternana dovesse perdere la prossima gara e chi sta dietro vincere, ci ritroveremmo al settimo, forse ottavo posto. Quindi azzardare ipotesi oggi è decisamente prematuro. E' un campionato equilibrato e difficilissimo. Ci sono troppe squadre, circa quindici, ambiziose che possono puntare a posizioni importanti. Quindi anche salvarsi diventa complicato. Molto si deciderà come sempre verso le ultime giornate. Godiamoci il momento e facciamo di tutto per fare finire il campionato così come ci si trova adesso, ma non sarà semplice".

SUL PERUGIA -"Il Perugia è in difficoltà, impaurito. E non meritava di perdere con il Sudtirol, lo dico con il cuore in mano. Mi dispiace che Baldini si sia dimesso. Torna Castori, allenatore valido, ambizioso e di successo. Sono sicuro che il Perugia tornerà nella parte più alta della classifica, affrontarlo adesso è molto pericoloso e va guardato con attenzione. Per la Reggina non sarà semplice, forse la gara più complicata della giornata: se gli amaranto la vinceranno dico che saranno molto competitivi per il futuro, proprio per le difficoltà che l’avversario e la situazione presentano", ha concluso Bandecchi.