Ternana-Palermo, il club umbro: “Abbiamo bisogno di te!”. Al Liberati si entra a 5 euro

L’iniziativa della società in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio al “Liberati”.

La Società ha attivato una doppia promozione. In occasione della partita con i siciliani infatti, si entrerà al Libero Liberati a 5 euro (invariato l’accesso Baby, da 0 a 5 anni a 2 euro) in tutti i settori: Curva Est-Viciani, Curva Nord, Curva Sud, Distinti A, Distinti B, Tribuna B.

Per il terzo match consecutivo inoltre sarà riproposta l’iniziativa “Sulla stessa strada”. In tutte le scuole interessate, elementari e medie, sono stati distribuiti dei coupon promozionali che consentiranno agli alunni di accedere gratuitamente al Liberati, acquistando contestualmente (online al sito https://www.vivaticket.com/it ed in tutti i rivenditori autorizzati VivaTicket, dalle ore 10.00 di martedì 21 novembre), al costo unico di 6,00 euro, un biglietto per l’adulto accompagnatore (a scelta per i settori Distinti A, Distinti B e Curva Sud).